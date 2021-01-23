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تفكيك شبكة تستغل النساء بأعمال غير أخلاقية في النجف

Category: أمـن

Date: 2021-01-23T08:26:07+0000
تفكيك شبكة تستغل النساء بأعمال غير أخلاقية في النجف

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة المجتمعية في محافظة النجف، يوم السبت، عن تفكيك شبكة تستغل الأرامل والمطلقات في بأعمال غير أخلاقية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز الشرطة المجتمعية وبالتعاون مع قسم الجريمة المنظمة في النجف، تمكنت من إحباط عملية نصب واحتيال نفذها أشخاص يعملون في مؤسسات وهمية متخذين من مساعدة الأرامل والمطلقات هدفاً لاستغلالهن في أمور غير أخلاقية.

وبينت أن العملية جاءت على إثر مناشدة قدمت من إحدى المواطنات للشرطة المجتمعية في المحافظة تطلب التدخل لمساعدتها، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الأصولية بحق المتهمين بعدما تم نصب كمين لهم ومواجهتهم  بالأدلة التي لم يجدوا حيالها إلا الاعتراف بجرائمهم.

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