تفكيك شبكة تتاجر بـ"الزئبق الأحمر" يقودها ضابط بجهاز أمني في صلاح الدين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، تفكيك شبكة تتاجر بمادة الزئبق يقودها ضابط في إحدى الاجهزة الأمنية بمحافظة صلاح الدين.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الرقابية في محافظة صلاح والتنسيق الامني السري مع جهاز المخابرات العراقي في صلاح الدين، وبعد أن توفرت لدى مديرية امن الافراد معلومات حول وجود شبكة تقوم بالمتاجرة بمادة ( الزئبق الاحمر ) ونقله من محافظة الانبار الى محافظة صلاح الدين وبيعه في قضاء الشرقاط، تم استحصال الموافقات القضائية ونصب كمين وتشكيل فريق عمل مشترك".

وأشار البيان الى "إلقاء القبض على متهمين اثنين احدهما ضابط يعمل في إحدى الأجهزة الأمنية ومتهم اخر يحمل هوية مزورة، كما ضبطت بحوزتهما ( كيلو غرام وتسعمائة غرام من مادة الزئبق الرصاصي عالي الفعالية)".

وتابع البيان "دونت افاداتهما بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق احكام المادة ( 240 ق ع ) وأن التحقيق ابتدأ ولايزال جارٍ لدى الشؤون الداخلية في صلاح الدين"،