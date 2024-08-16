تفكيك شبكة تتاجر بالمخدرات واعتقال عناصرها في النجف

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية، وخلية الإعلام الأمني، العميد مقداد ميري، يوم الجمعة، عن تفكيك شبكة تتاجر بالمخدرات واعتقال عناصرها.

وقال ميري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "ضمن سلسلة عمليات أمنية استخبارية دقيقة، تمكنت مديرية شؤون مخدرات بابل بالتنسيق مع مديرية شؤون مخدرات النجف من إلقاء القبض على شبكة خاصة بتجارة المواد المخدرة مكونة من خمسة متهمين".

وبين أنه "تم ضبط بحوزتهم ستة كيلوغرامات من مادة (الماريغوانا) المخدرة في محافظة النجف"، مشيراً إلى إيداعهم التوقيف بموجب قرار قضائي وفق أحكام المادة 28 مخدرات لينالوا جزاءهم العادل.