تفكيك شبكة ارهابية في ديالى

شفق نيوز/ افادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم الأحد، بتفكيك شبكة إرهابية مكونة من أربعة عناصر في محافظة ديالى.

وذكرت الوكالة في بيان اليوم، أنه تم التوصل لمعلومات عن وجود شبكة ارهابية تقدم الدعم لعناصر داعش في محافظة ديالى وتزويدهم بالمواد الغذائية والأموال والمستلزمات الاخرى.

ووفقا للبيان فإنه، بعد نصب كمين محكم ومتابعة ومراقبة مستمرة، تم القبض على اربعة متهمين من عناصر داعش كانوا يقدمون الدعم لأوكار، اذ تم اجهاض مخططاتهم وتحركاتهم التي كانت تشكل خطراً أمنياً على المحافظة، مشيرا إلى أنه اجري التحقيق معهم تحت اشراف القضاء واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية.