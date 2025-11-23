تفكيك شبكة اتجار بالبشر وتحرير 5 من ضحاياها في بغداد

شفق نيوز– بغداد

أعلنت مديرية الاتجار بالبشر التابعة للداخلية العراقية، يوم الأحد، تفكيك شبكة متورطة بعمليات إجرامية وإلقاء القبض على 7 متهمين، مشيرة إلى تحرير عدد من الضحايا.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز قسم مكافحة الاتجار بالبشر - بغداد الكرخ، تمكّنت من تفكيك شبكة مكونة من 7 متهمين، وتحرير 5 ضحايا كانوا محتجزين لدى هذه الشبكة"، مشيرة إلى أن العملية تمت "بتوجيهات وزير الداخلية، ومتابعة وكيل الاستخبارات، وإشراف مدير مكافحة الاتجار بالبشر".

وأوضحت أن "العملية جاءت بعد نصب كمين محكم لهذه الشبكة وإلقاء القبض على عناصرها بالجرم المشهود، بعد استحصال الموافقات القضائية من القاضي المختص في محكمة الكرخ الأولى، وتكثيف الجهد الاستخباري".

وتم وفق البيان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق عناصر الشبكة، وتقديم الدعم والمساندة للضحايا.