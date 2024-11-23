تفكيك شبكة ابتزاز جنوبي العراق معظم أفرادها موظفون بوزارة النفط

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بتفكيك شبكة ابتزاز يقودها مسؤول رفيع بشركة نفط المحافظة واعتقال غالبية أفرادها.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " قوة امنية تابعة لجهاز الأمن الوطني في محافظة ذي قار وبناءً على أوامر قضائية اعتقلت 3 موظفين بشركة نفط المحافظة بينهما رئيس قسم في الشركة، وكذلك فتاة موظفة ضمن كوادر الشركة".

وتابع المصدر، كما ان " القوة الأمنية اعتقلت شخصين اثنين آخرين ضمن كوادر شبكة الابتزاز لكنهما ليس ضمن كوادر شركة نفط ذي قار ".

وبين المصدر، ان" القوات الامنية وضعت المعتقلين في مركز احتجاز خاص، لإكمال التحقيق معهم".