تفكيك شبكات للمتاجرة وتوزيع المخدرات في بغداد

شفق نيوز - بغداد

أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم السبت، بأن عناصرها في المفارز المشتركة ألقت القبض على 11 تاجرا و مروجا للمخدرات يشكلون شبكات لتوزيع تلك المواد في العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان اليوم، أنه تم نصب سيطرات مفاجئة للمفارز المشتركة في مختلف مناطق بغداد، ومن خلالها تمكنت عناصر الاستخبارات العسكرية في المفارز المشتركة من الإطاحة بـ(11) تاجرا ومروجا للمخدرات في مناطق متفرقة من العاصمة.

وأوضح البيان ان الملقى القبض عليهم يشكلون شبكات توزيع تنشط في عدد من مناطق العاصمة، مشيرا الى أنه تم تسليمهم مع المواد التي ضبط بحوزتهم إلى الجهات المعنية أصوليا.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية في 25 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، تفكيك 1200 شبكة محلية ودولية للاتجار بالمخدرات مع ضبط ومصادرة أكثر من 14 طناً من المواد المخدرة المختلفة خلال ثلاث سنوات من عمر حكومة تصريف الأعمال الحالية التي يرأسها محمد شياع السوداني.

وكان يُنظر إلى العراق طوال عقود على أنه ممر لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج.

إلا أن البلد تحول إلى مستهلك رئيسي لمختلف أنواع المخدرات، منذ الإطاحة بالنظام العراقي السابق عام 2003 على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، إذ تسود البلاد حالياً نزاعات وأوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة.

وكان المركز الاستراتيجي العراقي لحقوق الإنسان، قد كشف نهاية شهر أيلول/ سبتمبر 2025، عن تفكيك 230 شبكة ضمنها 27 شبكة دولية لتجارة المخدرات من قبل المديرية العامة لشؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية.