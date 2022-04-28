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تفكيك أربع عصابات واعتقال منتحل صفة محامٍ في أربيل والبصرة

Category: أمـن

Date: 2022-04-28T10:25:08+0000
تفكيك أربع عصابات واعتقال منتحل صفة محامٍ في أربيل والبصرة

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الامنية في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، وفي البصرة اقصى جنوبي العراق، يوم الخميس، تفكيك أربع عصابات متخصصة بعمليات السرقة.

وقال المتحدث باسم مديرية شرطة اربيل المقدم هوكر عزيز في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم، إن القوات الامنية القت القبض على افراد عصابتين كل منهما تتألف من ثلاثة متهمين أي المجموع الكلي يكون ستة متهمين، مبينا ان هؤلاء قاموا بسرقة أكثر من 25 دراجة نارية

كما أشار إلى القاء القبض على شخص انتحل صفة محام قام بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين في اربيل أوهمهم بتعيين أبنائهم في وظائف في مؤسسات و داوئر مقابل مبالغ مالية تقاضاها منهم، موضحا ان الشرطة و بعد تلقيها شكاوى من المواطنين المتضررين شرعت بالتحقيقات والقت القبض على هذا المتهم.

في غضون ذلك أعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة، عن اعتقال اكثر من 9 متهمين متخصصين بسرقة الحقائب النسائية والهواتف النقالة خلال الشهرين الماضيين و اعترفوا على 11 عملية سرقة ، و اعتقال 5 متهمين متخصصين بكسر زجاج السيارات وسرقة مابداخلها واعترفو على 15 عملية سرقة.

وذكر بيان للمديرية ، إن مفارز قسم الاجرام في البصرة ، وبعد المتابعة وتوفر المعلومات ومن خلال كاميرات المراقبة ، القت القبض على المتهمين بتنفيذ عدد من عمليات سرقة الحقائب النسائية والهواتف النقالة و كسر زجاج السيارات في البصرة ، وذلك خلال نصب الكمائن الامنية المحكمة، مشيرة إلى تدوين أقوالهم بالاعتراف واحالتهم للقضاء.

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