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تفكيك دراجة نارية مفخخة وسط الحلة

Category: أمـن

Date: 2021-05-25T14:38:40+0000
تفكيك دراجة نارية مفخخة وسط الحلة

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، يوم الثلاثاء، عن ضبط دراجة نارية مفخخة وسط مدينة الحلة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن معلومات استخبارية أفادت بوجود دراجة نارية رياضية (بطحة)، مركونة في ساحة ابن ادريس وسط مدينة الحلة، وبعد تفتيشها تبين أنها مفخخة.

وبينت أنه تم العثور على قنبلتين يدويتين داخل الدراجة، إحداهما قنبلة دفاعية تم سحب مسمار الأمان منها وتأمينها بشريط لاصق، والثانية كانت في علبة بلاستيكية (سطل) مع مواد أخرى.

وأشارت إلى  رفع المواد المضبوطة من قبل مفارز مكافحة المتفجرات دون أي حادث.

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