تفكيك دراجة نارية مفخخة في ديالى وعبوة ناسفة تزن طناً بالانبار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم السبت، عن تفكيك دراجة نارية مفخخة في مركز محافظة ديالى، فيما فككت القوات الأمنية عبوة ناسفة تزن طناً في الانبار.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن إبلاغاً ورد عن وجود دراجة نارية متروكة في شارع الطابو بمدينة بعقوبة، وبعد وصول خبراء مكافحة المتفجرات، تبين أنها مفخخة وتمت معالجتها دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وعلى صعيد متصل، أفادت الاستخبارات العسكرية في الأنبار، ببيان ورد لشفق نيوز، بأن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة ٤٠، تمكنت من الاستيلاء على صاروخ طائرة حربية نوع (B2) يزن طنا، في منطقة الحراريات بقضاء الكرمة كان عناصر تنظيم داعش ينوون استخدامه كعبوة ناسفة.

وبينت أن مفارز الهندسة العسكرية في الفرقة رفعت الصاروخ وقامت بتفكيكه.

إلى ذلك ألقت مفارز قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الرصافة، القبض على متهم لقيامه بالمتاجرة بالأعضاء البشرية، استناداً إلى توفر معلومات عن المتهم.

وأوضحت في بيان ورد لشفق نيوز، أنه بعد التحري وتفعيل المصادر تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم وتوقيفه وفق أحكام المادة (6) من قانون الاتجار بالبشر.

وأشارت إلى أن المفارز ألقت القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ومحلات تجارية وسرقة درجات نارية (تك تك)، ومطلوبين آخرين بقضايا جنائية مختلفة خلال حصيلة ممارساتها الأمنية في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد.