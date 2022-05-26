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تفكيك خلية لداعش كانت تروم تنفيذ هجمات بمدينة كركوك

Category: أمـن

Date: 2022-05-26T07:17:08+0000
تفكيك خلية لداعش كانت تروم تنفيذ هجمات بمدينة كركوك

شفق نيوز/ أفادت معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي، يوم الخميس، بتفكيك خلية تعود لتنظيم داعش في محافظة كركوك.

وذكر الحشد في بيان، انه جاء ذلك خلال عملية أمنية نفذتها قوة من قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة وحسب معلومات من مديرية الاستخبارات العسكرية العامة/ قسم استخبارات كركوك التابعة للحشد الشعبي وبعد اخذ الموافقات القضائية تمت الإطاحة بعنصرين ينتميان الى داعش وهما: كل من (م ا ش) و(ح ع م) ويشكلان مفرزة أمنية داخل مدينة كركوك.

ووفقا للبيان فإن المفرزة الداعشية كانت تنوي تنفيذ أعمال إرهابية ضد القوات الأمنية والمدنيين في مدينة كركوك .

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