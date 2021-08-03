تفكيك خلية "إرهابية" حاولت تنفيذ "غزوة العيد" غربي العراق

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية يوم الثلاثاء تفكيك خلية "إرهابية" كانت تخطط لتنفيذ هجمات خلال أيام عيد الأضحى في محافظة الأنبار غربي العراق.

وقالت الوكالة في بيان اليوم إنها نجحت، في الإيقاع بخلية ارهابية ثانية في الانبار كانت تروم تنفيذ هجمات في الأماكن العامة والمزدحمة لاستهداف الأبرياء الآمنين خلال عيد الأضحى الماضي .

وكشفت التحقيقات الاولية عن تنفيذ اعضاء الخلية عمليات ارهابية لاستهداف دوريات للجيش والحشد الشعبي عام 2018 بعبوات ناسفة ومحاولاتهم تنفيذ هجمات كبيرة خلال ايام عيد الاضحى بما يعرف بـ ( غزوة العيد)، وفقا للبيان.

وأضافت الوكالة في بيانها أنه "تم اتخاذ الاجراءات التحقيقية وتصديق اعترافات الارهابيين قضائياً تمهيداً لاحالتهم الى القضاء لينالوا جزاء ما اقترفته اياديهم من جرم".