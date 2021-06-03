تفكيك خلية إدارية لتنظيم داعش في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية يوم الخميس تفكيك خلية إدارية لتنظيم داعش تنشط داخل محافظة كركوك.

وقالت الوكالة في بيان اليوم، "وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكنت مفارزها من القاء القبض على اربعة ارهابيين كمجموعة ادارية تعمل داخل كركوك تقوم بتوفير احتياجات داعش من مواد غذائية واجهزة اتصال وتوزيع مايسمى الكفالات على عوائل داعش بالاضافة الى نقل العناصر الارهابية داخل مدينة كركوك وخارجها.

وأوضح البيان أن المعتقلين "هم من الارهابيين المدرجين ضمن قاعدة بيانات المطلوبين للقضاء وفقًا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى أنه "قد تم تدوين أقوالهم بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اصوليا".

وفي السياق قال مصدر أمني في كركوك، إن القوات الأمنية ضبطت ورشة لتحوير وتصنيع الاسلحة في منزل بحي (امام قاسم).

وبيّن أن الورشة تحتوى على عدد من سبطانات المدافع وابدان الرشاشات، ومسدسات وبنادق واعتدة مختلفة الانواع والعيارات، اضافة الى كمية كبيرة من قطع واجزاء اسلحة مختلفة.