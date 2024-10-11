تفكيك خلية تروج لحزب "البعث" المحظور بمسقط رأس صدام حسين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بتفكيك خلية تروج لحزب البعث المنحل والمحظور في العراق وذلك في محافظة صلاح الدين مسقط رئيس النظام العراقي السابق الراحل صدام حسين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "قوة من الأمن الوطني تلقت معلومات استخبارية عن قيام شخصين بالترويج لأفكار حزب البعث المنحل المحظور وذلك في قضاء بيجي (40كم شمال تكريت)"، مبينا أن "القوة تمكنت من اعتقال أحدهما واعترف على مجموعة من الأشخاص الذين يروجون لأفكار الحزب المحظور بالعراق".

وأضاف، ان "القوة ضبطت مع المعتقل منشورات تروج للحزب المنحل وأثناء التحقيقات كشف عن أفراد آخرين متعاونين معه في محافظة صلاح الدين"، مشيرا إلى أنه "تم نقل المعتقل إلى احد مراكز الاحتجاز تمهيدا لعرضه على التحقيق والقضاء لينال جزاءه العادل".

وتابع المصدر القول، إن "استخبارات الحشد الشعبي تمكنت خلال العام الحالي من اعتقال 4 متهمين بالترويج لحزب البعث المحظور في صلاح الدين بتاريخ 26 من نيسان/أبريل الماضي في قضاء الدور".

وكان مجلس النواب العراقي قد أقرّ في شهر تموز/يوليو العام 2016 مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.

وحكم الحزب قرابة أربعة عقود من الزمن في العراق تصدى في معظم هذه الفترة لرأس هرم السلطة الرئيس السابق صدام حسين قبل أن تطيح به الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في حرب الخليج الثالثة في العام 2003.

وقد ارتكب نظام البعث في عهد "حسين" العديد من الجرائم التي صنفتها المحكمة الجنائية المختصة في العراق على أنها "جرائم إبادة جماعية"، وقد قضت بالحكم على الرئيس الراحل وعلى المسؤولين المقربين منه بعقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت.