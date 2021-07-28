تفكيك خلية ابتزاز في الفلوجة تحور صور الفتيات الى "اباحية"

شفق نيوز/ أفاد مسؤول أمني، في محافظة الانبار، باعتقال أفراد خلية ابتزاز في مدينة الفلوجة تحور صور الفتيات الى "اباحية".

وقال آمر فوج الطوارئ السادس التابع لمديرية شرطة محافظة الأنبار عادل التبان، لوكالة شفق نيوز، إنه تم تفكيك خلية ابتزاز إلكتروني، كانت تعمل على تحوير صور عوائل وفتيات إلى صور "إباحية" وابتزاز اصحابها بدفع مبالغ مالية مقابل عدم نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وعن التفاصيل أوضح التبان، أن "مناشدة وردت من إحدى الفتيات اثر تعرضها للتهديد بنشر صورها في حال عدم دفع مبلغ مالي"، مبيناً أنه "تم تشكيل فريق أمني من الفوج وعناصر مدنية، لنصب كمين لهم بالقرب من كورنيش العوائل على نهر الفرات في الفلوجة، بعد أن وجهنا الفتاة بمواعدة المبتز، بالقرب منه".

وتابع التبان، بالقول "بعد مرور أقل من نصف ساعة، قدم المبتز وبرفقته شخص آخر تبين أنه ضمن خلية المبتزين أيضاً، وتم القبض عليهم والتحقيق معهم".

وأشار، إلى "سحب هواتفهم النقالة وتفتيشها وتم التأكد من انهم خلية مكونة من ثلاثة أفراد يعملون على ابتزاز الفتيات وتهديدهم بالصور وفضحهن"، مؤكداَ كذلك "استدراج الشخص الثالث بإستخدام شركائه المقبوض عليهم".

وبيت التبان، أنه "من خلال التحقيق وتفتيش الهواتف تبين بأنهم يقومون بألتقاط الصور للعوائل والفتيات في الاماكن العامة والمتنزهات، ومن ثم يعملون على تحوير الصور عن طريق برامج الفوتوشوب الى صور اباحية، وتهديد أصحابها بدفع مبالغ مالية".

وأكد التبان، "احالة الخلية الى مركز شرطة الجولان في الفلوجة، ليأخذ القضاء مجراه"، معرباً عن أمله "أن لا يتم تسوية الأمر مثلما يحدث في كثير من مثل هذه الحالات، التي نسعى للقبض على المتهمين ومن ثم يتم اخراجهم بالتسوية" وفق قوله.