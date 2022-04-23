تفكيك "أخطر" عصابة للسطو المسلح جنوبي العراق .. فيديو

شفق نيوز/ اعلن قائد شرطة محافظة البصرة اللواء الحقوقي علي عدنان عبدالحميد اليوم السبت عن تفكيك "أخطر" عصابة للسطو المسلح في المحافظة التي تقع أقصى جنوبي العراق.

وذكر عبد الحميد في بيان اليوم، أنه بعد ورود معلومات استخبارية عن قيام عصابة اجرامية بعمليات سطو مسلح على محلات الصيرفة، على الفور تم تشكيل فريق عمل من قسم مكافحة الاجرام في البصرة للتحري وجمع المعلومات ومن خلال المتابعة في منطقة الجنينة شارع البهو.

وأضاف أنه تم ملاحظة شخصين ملثمين يستقلان دراجة نارية قرب احد محال الصيرفة، و بعد اغلاق المحل بتوجيه من قبل مفارز الشرطة، وبصورة غير مباشرة لغرض كشف المتهمين، حيث قاما بمتابعته وعند مشاهدتهما من قبل المفارز قام احد المتهمين بإطلاق النار بواسطة مسدس وحاولا الهرب و بعد مطاردتهما في منطقة الموفقية تم ايقافهما والقاء القبض عليهما".

واشاراللواء الحقوقي انه "ضبط بحوزتهما مسدسا و بندقية نوع كلاشنكوف ومخازن عتاد و 40 اطلاقة ودرع ذو صفائح، وبعد التحقيق معهما اعترفا على عدد من عمليات السطو المسلح في مختلف مناطق المحافظة.

وأضاف أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما واحالتهما الى القضاء لينالا جزاءهما العادل.