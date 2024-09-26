تفكيك "أخطر" شبكة مخدرات في كركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر امني يوم الخميس، عن تفكيك "أخطر" شبكة لتجارة المخدرات والقاء القبض على افرادها في محافظة كركوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز ان "القوات الامنية تمكنت من تفكيك أخطر شبكة متاجرة بالمخدرات والقبض على أفرادها البالغ عددهم أربعة اشخاص، بناء على معلومات استخبارية ومتابعة دقيقة وبكمين محكم تمكنت قوة من مكافحة المخدرات وقوة ساندة من الإيقاع بالشبكة واعتقال اربعة منهم".

وأكد المصدر القوة الامنية تمكنت من ضبط كمية من مادة الكريستال المخدرة تقدر بـ ( 1،155) كيلوغرام ومائة وخمسة وخمسين غراما، وأدوات للتعاطي ودراجة نارية وغيرها من المواد التي تم التحرز عليها".

وتابع المصدر؛ أنه "تم نقل المعتقلين مع المواد الى مقر احتجاز وفتحت تحقيقاً لمعرفة الجهات التي تقوم بتمويل الشبكة بالمخدرات".