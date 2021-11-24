تلقى أفرادها تدريبات في الخارج .. تفكيك "أخطر" شبكات التجسس والقرصنة في العراق

شفق نيوز/ أفاد جهاز الأمن الوطني يوم الأربعاء بأنه فكك "أخطر" شبكة لقرصنة المعلومات والتجسس في العراق.

وقال الجهاز في بيان اليوم، إنه "بناءً على المعلومات الاستخبارية الواردة لأمن جنوب صلاح الدين بشأن وجود شبكة لقرصنة المعلومات في محافظة كربلاء؛ شرعت مفارز جهاز الأمن الوطني في جنوب محافظة صلاح الدين بالتنسيق مع مفارز أمن كربلاء بتفعيل الجهد الاستخباري والميداني لمقاطعة المعلومات".

وأضاف البيان أن المفارز "تمكنت بعد مراقبة دامت لأيام من تفكيك شبكة مؤلفة من (5) متهمين يُعدون من اخطر شبكات التجسس والقرصنة في العراق".

وتابع البيان أنه "قد جرى تدوين أقوالهم اصولياً، واعترفوا بتلقيهم دورات تدريبية خارج البلاد، وسعيهم لاختراق قواعد بيانات مؤسسات الدولة الامنية وتسريب المعلومات الخاصة بجهاز الأمن الوطني لغرض بيعها".

هذا وتمت احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم، وفقا للبيان.