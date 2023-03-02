تفكيك إحدى أخطر شبكات تجارة المخدرات شمالي بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، عن تفكيك إحدى أخطر شبكات تجارة المخدرات بحوزتهم 15 كغم و 300 غم من المواد المخدرة نوع كريستال شمالي العاصمة بغداد.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن المديرية العامة لشؤون المخدرات في وكالة الاستخبارات شمالي العاصمة بغداد تمكنت من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن تفكيك إحدى أخطر شبكات تجارة المخدرات بالجرم المشهود، مبينة أن العملية تمت بإشراف شخصي ومباشر من قبل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري.وأضاف البيان، أن عملية الردع الثانية "ثأر الشهيد ضياء حامد حيدر"، انطلقت بوتيرة متسارعة وبناءً على معلومات دقيقة ووفق أوامر قضائية، مشيرة الى ضبطت بحوزة أفراد العصابة 15 كغم و 300 غم من المواد المخدرة نوع كريستال.

وأشار البيان إلى إيداعهم التوقيف بموجب قرار قضائي وفق احكام المادة 28 / مخدرات، عن جريمة تجارة المخدرات.

وتعهدت تعاهد المديرية العامة لشؤون المخدرات، وفق البيان، الشعب العراقي بمزيد من العمليات النوعية خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة.