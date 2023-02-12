تفكيك إحدى "أخطر" شبكات تجارة المخدرات بالعراق وضبط رئيسها بالجرم المشهود الملقب بـ"كابوس"

شفق نيوز/ أفادت وزارة الداخلية، يوم الأحد، بتفكيك إحدى أخطر شبكات تجارة المخدرات على مستوى البلاد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن المديرية العامة لشؤون المخدرات في وكالة الاستخبارات بعد تشكيل فريق عمل برئاسة مدير شؤون مخدرات الكرخ في محافظة بغداد، تمكنت من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن تفكيك إحدى أخطر شبكات تجارة المخدرات وضبط رئيسها الملقب (كابوس) بالجرم المشهود وعدد من النساء يعملن في تجارة المخدرات في محافظة بغداد، وضبطت لديهم كميات من المخدرات وقنابل يدوية وأسلحة نارية. و

في سياق متصل، انتقل فريق العمل إلى جنوب البلاد وبالاشتراك مع فريق عمل آخر برئاسة مدير شؤون مخدرات ميسان، وألقى القبض على تاجري مخدرات بالجرم المشهود وبحوزتهما (7) كيلوغرامات من المخدرات نوع (كرستال - حشيشة) وتم إيداعهما التوقيف بموجب قرار قضائي عن جريمة تجارة المخدرات، وفقا للبيان.