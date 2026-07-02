من السحر والربا إلى المخدرات والآثار.. حصيلة عمليات أمنية متزامنة في بغداد وبابل

شفق نيوز - بغداد/ بابل

أعلنت السلطات الأمنية، اليوم الخميس، عن تنفيذ سلسلة عمليات منفصلة في بغداد وبابل، أسفرت عن الإطاحة بمتاجرين بالآثار ومزورين ومتعاملين بالقروض الربوية، فضلاً عن تفكيك شبكة سحر وشعوذة وضبط مخدرات وتحرير شخص مختطف.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، أن "مفارز مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في جانب الرصافة بالعاصمة بغداد، نفذت ثلاث عمليات منفصلة بناءً على معلومات استخبارية دقيقة؛ أسفرت الأولى عن ضبط منفذ يتعامل بالقروض الربوية عبر بطاقات (الماستر كارد) وضبط مبالغ مالية محلية وأجنبية غير قانونية والقبض على صاحبه".

وأضاف البيان أن "العملية الثانية أسفرت عن ضبط مجموعة من القطع الأثرية المعدة للتهريب والقبض على حائزها، فيما أطاحت العملية الثالثة بموقع يقوم بتزوير لوحات العجلات والسنويات والوكالات الرسمية والقبض على المتهم بإدارته"، مشيراً إلى "تدوين أقوال المتهمين الثلاثة بالاعتراف وتصديقها قضائياً".

وفي سياق أمني منفصل ببغداد، تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام الزعفرانية من تحرير شخص تعرض للاختطاف والقبض على الجناة.

وأوضحت المديرية أن العملية جرت بعد مداهمة مكان احتجاز المجني عليه وضبط بندقية (كلاشنكوف) بحوزة الخاطفين، حيث تم إيداعهما التوقيف وفق أحكام المادة (421) من قانون العقوبات.

وفي محافظة بابل، ألقت مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل الميدانية، التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، القبض على متهم وفق المادة (28) مخدرات في قضاء المحاويل، بالتعاون مع شعبة مخدرات المحاويل، وجرى تسليمه إلى قسم المؤثرات العقلية في شمال بابل حسب قاطع المسؤولية.

وفي حادث آخر بالمحافظة، ألقت مديرية استخبارات وأمن بابل القبض على متهمين آخرين في مركز مدينة الحلة السياحي، كانا يقومان بأعمال السحر والشعوذة وخداع المواطنين وأخذ الأموال منهم.