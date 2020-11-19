تفكك خلية لداعش شاركت ضد البيشمركة بغزوتين وقتل عنصر بالتنظيم واصابة آخر

شفق نيوز/ قالت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية يوم الخميس انها تمكنت من تفكيك خلية لتنظيم داعش تضم عناصر لما يسمى "ديوان الجند" في محافظة كركوك.

وقالت الوكالة في اليوم، ان مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك تمكنت من تفكيك والقاء القبض على خلية نائمة مكونة من اربعة ارهابيين بمناطق متفرقة من كركوك.

واوضح البيان ان هؤلاء مطلوبون وفق احكام المادة ٤ارهاب لانتمائهم لداعش في مايسمى ديوان الخدمات وديوان الجند تحت كنى (ابوزيد وابو عزام وابو زياد وابو احمد) ،ومن خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا بإنتمائهم للتنظيم، واشتراكهم بعدة عمليات ارهابية من بينها مايسمى غزوة "تل اسقر" عام ٢٠١٥ ضد قوات البيشمركة و غزوة "الضباب" في محافظة كركوك.

وتابع البيان انه تم إيداعهم التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

في غضون ذلك أفاد مصدر امني مسؤول، بأن قوة قتالية خاصة من الحشد الشعبي نصبت كميناً لخلية في تنظيم داعش في منطقة "الشيحة" في قاطع شمال قضاء المقدادية (45كم شمال شرق بعقوبة).

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القوة نجحت في قتل احد مسلحي التتظيم وتصيب اخر الا انه هرب الى عمق البساتين مع عدد اخر من المسلحين، مشيرا الى ان تعقبهم من قبل القوة مايزال جاريا من خلال التمشيط بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وفي السياق اعلن اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان إن قوات جهاز مُكافحة الإرهاب نفذت حملة كُبرى لمُلاحقة عناصر داعش في مُحافظات (ديالى، كركوك، نينوى ، الأنبار).

ونوه الى ان الجهاز باشر عملياته بإلقاء القبض على عُنصر إرهابي في مدينة الموصل تلاه واجبين آخرين أسفرا عن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين أثنان منهم في قضاء الفلوجة والآخر في مُحافظة كركوك.

وتنفيذًا لأمر القائد العام للقوات المُسلحة بالإهتمام بالملف الأمني في مُحافظة ديالى باشر جهاز مُكافحة الإرهاب، بسلسلةٍ من الواجبات أسفرت عن إلقاء القبض على (٤) إرهابيين بينهم عُنصر خطير ينتمي لداعش، بحسب المتحدث.