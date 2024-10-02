تفعيل صافرات الإنذار داخل السفارة الأمريكية في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بتفعيل صافرات الإنذار داخل السفارة الأمريكية وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "السفارة الأمريكية في بغداد، ومقرها في المنطقة الخضراء وسط العاصمة، قامت بتفعيل صافرات الإنذار".

وأوضح المصدر، أن تفعيل الصافرات جاء ضمن إطار إجراء تدريبي دوري يهدف إلى فحص الجاهزية الأمنية وتعزيز الإجراءات الوقائية داخل السفارة، مضيفًا أن التجربة لم تكن مرتبطة بأي تهديد أمني حالي.

ويأتي هذا الإجراء ضمن التدابير الروتينية المتبعة داخل المنشآت الدبلوماسية لتقييم مستوى التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ.

ودخلت القطعات الأمنية في العراق حالة الانذار "ج" مساء امس الثلاثاء عقب الضربات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، كما صدرت توجيهات بضرورة انتشار القوات في المساحات الفارغة، عقب الهجوم الذي استهدف موقعا دبلوماسيا امريكيا يعود للسفارة قرب مطار بغداد.

وانتهت حالة الاستنفار صباح اليوم مع استمرار التأهب في المؤسسات الصحية استعدادًا لاستقبال النازحين اللبنانيين أو أي جرحى محتملين جراء الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية.