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تفحّم 4 أشخاص في حادث مروّع بالبصرة

Category: أمـن

Date: 2021-03-18T19:02:01+0000
تفحّم 4 أشخاص في حادث مروّع بالبصرة

شفق نيوز/ أفاد الدفاع المدني بمقتل أربعة أشخاص واحتراق جثثهم، الخميس، في حادث سير مروع بمحافظة البصرة جنوبي العراق.

وقال الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرقها "تمكنت اخماد حادث حريق اندلع داخل عجلة اجرة نوع شوفرليت كابرس في منطقة الرميلة طريق بغداد السريع مع انتشال اربع جثث متفحمة من داخل العجلة المحترقة".

وأضاف، أن "حادث اصطدام مروري بين العجلة الصالون وشاحنة نوع تريل حمل أدى الى احتراق العجلة الصالون ومصرع من كان فيها من ركاب".

وأردف الدفاع المدني بالقول، "وعلى اثر ذلك انتشلت فرق الدفاع المدني الجثث وامنت نقلهم وتسليمهم الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة في محافظة البصرة".

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