تفجير يودي بحياة عناصر من الجيش غرب الموصل

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول يوم الاحد بسقوط ضحايا من القوات المسلحة العراقية بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الحربية غرب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي البلاد.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن اربعة جنود عراقيين على الاقل لقوا حتفهم بالانفجار الذي وقع قرب قرية "الشرائع" اثناء تأديتهم الواجب ضمن قضاء تلعفر غرب الموصل.

وتسعى القوات العراقية وبدعم من التحالف الدولي تطهير المناطق التي سيطر عليها داعش من المخلفات العسكرية التي استولى عليها من فرقتين بالجيش بعد اجتياحه مناطق ومدن في اواسط عام 2014.

وأعلنت بغداد، في 10 ديسمبر 2017، استعادتها الأراضي التي سيطر عليها التنظيم، وتبلغ نحو ثلث مساحة العراق في شمالي وغربي البلاد.

ولا يزال "داعش" يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا إلى أسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.