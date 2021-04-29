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تفجير يودي بحياة ضابط في حرس الحدود وسائقه في الأنبار

Category: أمـن

Date: 2021-04-29T11:26:19+0000
تفجير يودي بحياة ضابط في حرس الحدود وسائقه في الأنبار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الخميس بأن ضابطا في قوات حرس الحدود سقط ضحية هو وسائقه بانفجار في محافظة الأنبار غربي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن ضابطا برتبة عميد منسوب لقيادة حرس الحدود المنطقة الثانية وسائقه سقطا ضحيتين نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلته المدنية أثناء التحاقه الى الواجب على الطريق السريع باتجاه الانبار.

من جهته نعى قائد حرس حدود المنطقة الثانية العميد الحقوقي جهاد احمد بردي الدليمي في بيان اللواء الخامس عشر  حرس حدود القيادة الثانية "باستشهاد"، العميد "فائز صالح علي"، وسائقه العريف "محمد كاظم عجيل" إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء الواجب.

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