تفجير يودي بحياة ضابط بالجيش واندلاع اشتباكات مع داعش في جبال مخمور

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول يوم السبت بسقوط ضابط في الجيش العراقي بإنفجار عبوة ناسفة تلته اندلاع اشتباكات "عنيفة" مع عناصر تنظيم داعش في جبال مخمور جنوب شرق مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى شمالي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان ضابطا برتبة ملازم اول من الفوج الثالث سقط ضحية وهناك انباء عن اصابة امر اللواء 51 من فرقة المشاة الـ14 في الجيش العراقي بإنفجار عبوة ناسفة استهدفتهم اثناء تأدية واجب أمني بالقرب من جبال مخمور .

واضاف المصدر انه بعد الانفجار اندلعت اشتباكات بين عدد من عناصر التنظيم والقوة المتواجدة في المنطقة ولاتزال مستمرة حتى وقت كتابة الخبر .

ومازالت فلول من تنظيم داعش يستخدمون الاخاديد والانفاق والطبيعة الوعرة للجبال القريبة من منطقتي مخمور والكوير منطلقا لشن الهجمات على الجيش العراقي وقوات البيشمركة حتى بعد اعلان القائد العام للقوات المسلحة العراقية ورئيس الوزراء العراقي الاسبق حيدر العبادي عن النصر النهائي على داعش في عام 2017.

ويبعد قضاء مخمور عن مدينة أربيل نحو 60 كيلومترا، ويضم نواحي (ديبكه و قراج و كنديناوه و الكوير).

ويقع قضاء مخمور بالضبط بين أربع محافظات في العراق والمحافظات هن اربيل كركوك نينوى و محافظة صلاح الدين.

وتعتبر مخمور من أكثر المناطق خصوبة من الناحية الزراعية وبشكل خاص الزراعة الموسمية كالشعير والقمح واكثرية الناس يعملون على الزراعة والثروة الحيوانية للحصول على الريع.

ويتألف الطابع الأثني في مخمور من القوميتين الكوردية والعربية والأكثرية الساحقة من السكان هم من الكورد حيث يكونون 95% من نسبة السكان.

وقد اقتطع النظام السابق قضاء مخمور من محافظة اربيل والحقه بمحافظة نينوى بعد عام 1991 ليصبح القضاء من المتنازع عليه بين اربيل وبغداد.

يشار الى ان القوات العراقية قد بسطت سيطرتها على القضاء بعد احداث 16 اكتوبر عام 2017 في الحملة العسكرية التي شنتها الحكومة الاتحادية بعد استفتاء الاستقلال الذي اجراه اقليم كوردستان.