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تفجير يودي بحياة صيادي سمك شرقي صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-06-19T07:52:58+0000
تفجير يودي بحياة صيادي سمك شرقي صلاح الدين

شفق نيوز/افاد مسؤول محلي اليوم السبت بسقوط ضحيتين من صيادي السمك بانفجار عبوة ناسفة  بأطراف  بلدة آمرلي شرقي محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان شابين من صيادي السمك لقيا مصرعهما جراء انفجار عبوة ناسفة خلال محاولتهما صيد الاسماك في بحيرة (الشاي) في اطراف قرية "الدراويش" ضمن قاطع زنجلي 9 كم شمال غرب امرلي.

واكد المصدر ان العبوة زرعها عناصر داعش لاستهداف المدنيين وصيادي السمك في أطراف آمرلي، مشيرا الى نقل الجثتين الى الطب العدلي فيما شنت قوات الأمن حملة تمشيط بحثا عن منفذي الهجوم.

وتتعرض مناطق شرقي صلاح الدين لهجمات شبه مستمرة بالقنص الليلي او العبوات الناسفة لوجود مفارز متحركة لداعش في تلك المناطق.

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