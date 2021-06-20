تفجير يودي بحياة أب وابنه بمنطقة زراعية جنوبي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأحد بسقوط ضحيتين بإنفجار في منطقة زراعية جنوبي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن عبوة ناسفة كانت موضوعة أسفل مبرد للهواء خلف احد الدور السكنية ضمن منطقة زراعية في منطقة "كوريش" جنوب بغداد انفجرت، مبينا أن الحادث أسفر عن سقوط ضحيتين وهما أب وابنه.

وأضاف المصدر أن قوة امنية وصلت إلى مكان الحادث ورفعت الجثتين ونقلتهما إلى دائرة الطب العدلي.

من جهتها قالت خلية الأعلام الأمني في بيان إن القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد، فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات حادث انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع كانت موضوعة بالقرب من منزل مواطن يعمل فلاحا.

وأكد البيان سقوط أب هو وابنه ضحيتين وحدوث أضرار مادية، في منطقة كوريش بقرية المسافر جنوبي العاصمة بغداد، كمعلومات أولية عن الحادث.