تفجير يودي بحياة اربعة اشخاص من أُسرة واحدة جنوب شرق الموصل

شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الاربعاء بمقتل اربعة اشخاص من أُسرة واحدة بانفجار عبوة ناسفة على عجلتهم في قضاء مخمور الواقع جنوب شرق مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان العبوة انفجرت امس الثلاثاء مستهدفة العجلة أثناء مرورها بالقرب من قرية الراشدية التابعة لناحية القراج ضمن قضاء مخمور، مبينا ان الضحايا الاربعة هم من أُسرة كوردية "اب واولاده".

وبحسب المصدر فإن القوات الامنية هناك بدأت بتشديد الاجراءات الامنية والمتابعة للمناطق والقرى القريبة من مكان الحادث في سبيل عدم تكراره.