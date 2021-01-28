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تفجير يستهدف منزل ناشط جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-01-28T06:22:21+0000
تفجير يستهدف منزل ناشط جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الخميس، بإستهداف منزل أحد الناشطين وسط مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت مستهدفة منزل الناشط المدني علي عويد (32 عاما) بمنطقة الشرقية وسط مدينة الناصرية".

وبين المصدر، أن "الانفجار تسبب بإضرار مادية جسيمة في المنزل والعجلة التابعة للناشط".

وتشهد محافظة ذي قار منذ شهر تشرين الاول العام 2019 حراكا شعبيا احتجاجا على تردي الواقع المعيشي والخدمي، وتفشي البطالة واستشراء الفساد المالي والاداري في دوائر ومؤسسات الدولة.

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