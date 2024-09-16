تفجير يستهدف منتسبين بإعلام الحشد الشعبي غربي نينوى

شفق نيوز/ أفادت هيئة الحشد الشعبي، يوم الإثنين، بأن تفجيراً استهدف عدداً من منتسبي مديرية الإعلام في الهيئة غربي محافظة نينوى.

وأشارت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى "اصابة 4 من منتسبي مديرية الإعلام إثر انفجار عبوة ناسفة ضمن قاطع غرب نينوى خلال مشاركتهم في تغطية عمليات “محمد رسول الله”، حيث تم إخلاؤهم إلى مستشفى (القيارة) لتلقي العلاج اللازم".

وكان المنتسبون برفقة قطعات اللواء 25 بالحشد واللواء 21 بالجيش العراقي حيث يؤدون واجب تغطية العملية العسكرية، بحسب البيان.

وأكدت الهيئة أن "حالة المنتسبين المصابين مستقرة حاليا، فيما تواصل بقية الفرق الإعلامية أداء مهامها في المحاور الثلاثة للعملية العسكرية".