تفجير يستهدف مفرزة صيانة كهربائية في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الأحد، باستهداف فريق فني لصيانة الشبكات الكهربائية بتفجير شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة فريقاً فنياً لصيانة الشبكات الكهربائية خلال واجب لصيانة خط ديالى – ميرساد في اطراف قضاء المقدادية 45 كم شمال شرق بعقوبة.

وأكد ان الانفجار أسفر عن تضرر آلية نوع (شفل) دون حدوث إصابات بشرية.

وتتعرض فرق الصيانة الكهربائية في المناطق الساخنة لهجمات مستمرة بالعبوات الناسفة بسبب الفراغ الأمني وعدم تأمين تلك المناطق من قبل القطعات الامنية وامتداداتها الجغرافية الشاسعة.

بدورها؛ أكدت وزارة الكهرباء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن ملاكات الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الوسطى، تعرضت لتفجير بعبوة ناسفة اليوم، اثناء العمل على صيانة خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق ميرساد- ديالى (KV400) ضمن البرجين (٣٣، و٣٤) مما ادى الى تضرر الية ثقيلة نوع (شفل) دون حدوث أي أضرار بشرية.

وأشارت إلى أن المنطقة قد تم تفتيشها من قبل الجهد الهندسي قبل دخول منتسبي الصيانة واستمر العمل لصيانة البرج خدمة للصالح العام.