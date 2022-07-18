سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تفجير يستهدف شركة أجنبية ومصرع شخص باحتراق عجلته في ذي قار

Category: أمـن

Date: 2022-07-18T09:00:15+0000
تفجير يستهدف شركة أجنبية ومصرع شخص باحتراق عجلته في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بقضاء الرفاعي شمالي ذي قار، يوم الإثنين، باستهداف إحدى الشركات الأجنبية العاملة بالمحافظة بعبوة ناسفة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "عبوة محلية الصنع كانت موضوعة في (بدي) عجلة نوع بيكب نيفارا عائدة لأحد العاملين في شركة نسيم البحر الصينية لإنشاء المدارس في حي المعلمين بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، انفجرت مستهدفة منزلاً تم استئجاره من قبل الشركة، لسكن الموظفين التابعين لها"، لافتا إلى ان "الانفجار لم يخلف خسائر بشرية".

واشار إلى ان "صاحب العجلة المدعو (عصام عامر صادق) طلب الشكوى ضد شخص يدعى (ا) لوجود تهديد وخلاف سابق بينهما".

وفي قضاء الرفاعي أيضا، لقي سائق عجلة نوع اوبتيما حتفه اثر انقلاب عجلته قرب ناظم رقم (٤) على الطريق العام في قضاء الرفاعي.

واشار مصدر امني الى ان "العجلة احترقت بالكامل، مما أدى لوفاة سائقها على الفور في محل الحادث"، موضحاً أنه "لم يتم التعرف على الجثة بسبب تفحمها، وتم نقلها إلى الطبابة العدلية في الناصرية مركز المحافظة".

وفي السياق، اشار المصدر الى القبض على متهم وفق المادة 4 إرهاب جنوبي ذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سيطرة تل اللحم جنوبي محافظة ذي قار القت القبض على المتهم( ا ح م) تولد ۱۹۷۹ كاسب يسكن ديالى/بني سعد وهو مطلوب الى مركز شرطة ابو سير ديالى وفق المادة (4 ارهاب) حسب ما مؤشر في حاسبة النافذة الوطنية".

related

انفجار في بغداد واحتراق مدرسة واستهداف منزل بذي قار

Date: 2021-12-11 06:55:15
انفجار في بغداد واحتراق مدرسة واستهداف منزل بذي قار

إحباط تفجير بواسطة عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف ارتال التحالف جنوبي العراق

Date: 2022-01-09 04:42:30
إحباط تفجير بواسطة عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف ارتال التحالف جنوبي العراق

تفجير يستهدف منزل ناشط جنوبي العراق

Date: 2021-01-28 06:22:21
تفجير يستهدف منزل ناشط جنوبي العراق

مجهولون ينسفون مدخل بناية حكومية جنوبي العراق

Date: 2021-04-17 04:22:26
مجهولون ينسفون مدخل بناية حكومية جنوبي العراق

تفجير وسطو مسلح يستهدفان منزلين أحدهما لصيرفي جنوبي العراق

Date: 2021-02-16 08:19:10
تفجير وسطو مسلح يستهدفان منزلين أحدهما لصيرفي جنوبي العراق

تفجير يستهدف رتلاً تابعاً للقوات الأمريكية جنوبي العراق

Date: 2021-04-17 09:11:52
تفجير يستهدف رتلاً تابعاً للقوات الأمريكية جنوبي العراق

مصرع القائد الأسبق لشرطة ذي قار وتفجير يستهدف منزلا في النجف

Date: 2022-04-03 04:50:06
مصرع القائد الأسبق لشرطة ذي قار وتفجير يستهدف منزلا في النجف

امريكا تعلق على تفجير طال منظمة دولية بالعراق

Date: 2020-08-27 10:17:48
امريكا تعلق على تفجير طال منظمة دولية بالعراق