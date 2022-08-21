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تفجير يستهدف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي في صلاح الدين وفصيل يتبنى

Category: أمـن

Date: 2022-08-21T10:17:29+0000
تفجير يستهدف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي في صلاح الدين وفصيل يتبنى

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأحد، بإستهدف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وذلك في محافظة صلاح الدين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن عبوة انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف اثناء مروره ضمن حدود محافظة صلاح الدين دون وقوع اصابات تذكر في صفوف الرتل.

بدوره تبنى فصيل شيعي مسلح يطلق على نفسه "المقاومة الإسلامية لواء ثأر المهندس"

وقال الفصيل في بيان لم يتسن لوكالتنا التأكد من صحته، إنه "تمكن مجاهدونا من إستهداف رتلاً للدعم اللوجستي للإحتلال الأمريكي في محافظة صلاح الدين / البو طعمة في تمام الساعة ٤:٤٥صباحاً بتاريخ ٢١ / ٨ /٢٠٢٢ مما ادى إلى اعطاب الرتل".

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