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تفجير يستهدف رتل دعم للتحالف الدولي جنوبي بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-01-20T11:14:47+0000
تفجير يستهدف رتل دعم للتحالف الدولي جنوبي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الاربعاء باستهداف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي بتفجير جنوبي العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق اليوسفية جنوبي بغداد دون اصابات تُذكر.

وفي 11 من تشرين الأول اكتوبر الماضي أعلنت فصائل مسلحة عن هدنة لوقف استهداف قوات التحالف؛ لإتمام عملية الانسحاب الكامل من العراق، قبل أن تعلن تلك الجماعات عن الإلغاء تلك الهدنة واستئناف عملياتها.

وفي الأشهر القليلة المنصرمة تصاعدت وتيرة استهداف المنطقة الخضراء، التي تضم مقرات حكومية وبعثات سفارات أجنبية في بغداد، إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي، وأرتال تنقل معدات لوجستية، بعمليات قصف صاروخي، وهجمات بعبوات ناسفة.

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