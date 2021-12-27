سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تفجير يستهدف رتلاً منسحباً للتحالف الدولي باتجاه الكويت.. صور

Category: أمـن

Date: 2021-12-27T07:00:05+0000
تفجير يستهدف رتلاً منسحباً للتحالف الدولي باتجاه الكويت.. صور

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الاثنين، بأن تفجيراً استهدف رتلاً منسحباً للتحالف الدولي من البصرة باتجاه دولة الكويت.

وقالت الخلية في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة استهدفت رتلاً يحمل معدات عسكرية للتحالف الدولي منسحباً باتجاه محافظة البصرة بطريقها الى دولة الكويت، على الطريق السريع في محافظة الديوانية، مما ادى الى اضرار مادية باحدى عجلات الرتل.

ونهار أمس الاحد، تعرض رتلين للتحالف الدولي الى تفجيرين بعبوتين ناسفتين احداها في الانبار والاخر بين محافظتي الديوانية وبابل.   

 

related

انفجار يستهدف رتل دعم للتحالف الدولي أقصى جنوبي العراق

Date: 2021-10-13 10:54:18
انفجار يستهدف رتل دعم للتحالف الدولي أقصى جنوبي العراق

انفجار يستهدف رتل دعم للتحالف الدولي جنوبي العراق

Date: 2021-05-25 10:52:04
انفجار يستهدف رتل دعم للتحالف الدولي جنوبي العراق

انفجاران جديدان احدهما استهدف قوات للتحالف الدولي جنوبي العراق.. صور

Date: 2021-08-24 09:36:31
انفجاران جديدان احدهما استهدف قوات للتحالف الدولي جنوبي العراق.. صور

الثاني من نوعه خلال ساعات.. استهداف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي في الانبار

Date: 2021-12-26 11:53:05
الثاني من نوعه خلال ساعات.. استهداف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي في الانبار

جماعة شيعية تتبنى ثلاثة تفجيرات استهدفت التحالف الدولي في العراق

Date: 2021-08-08 20:51:38
جماعة شيعية تتبنى ثلاثة تفجيرات استهدفت التحالف الدولي في العراق

مقتل اسرة ونجاة طفل من بين افرادها في البصرة

Date: 2019-12-16 07:38:36
مقتل اسرة ونجاة طفل من بين افرادها في البصرة

قوة "الصدمة": مندسون يهاجمون الامن بالبصرة برصاص حي واخرون يحملون مقصات حديدية

Date: 2019-11-09 16:28:56
قوة "الصدمة": مندسون يهاجمون الامن بالبصرة برصاص حي واخرون يحملون مقصات حديدية

مسلحون يغتالون شخصين احدهما عنصر بالحشد الشعبي في البصرة

Date: 2020-09-08 07:03:41
مسلحون يغتالون شخصين احدهما عنصر بالحشد الشعبي في البصرة