تفجير يستهدف رتلاً منسحباً للتحالف الدولي باتجاه الكويت.. صور

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الاثنين، بأن تفجيراً استهدف رتلاً منسحباً للتحالف الدولي من البصرة باتجاه دولة الكويت.

وقالت الخلية في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة استهدفت رتلاً يحمل معدات عسكرية للتحالف الدولي منسحباً باتجاه محافظة البصرة بطريقها الى دولة الكويت، على الطريق السريع في محافظة الديوانية، مما ادى الى اضرار مادية باحدى عجلات الرتل.

ونهار أمس الاحد، تعرض رتلين للتحالف الدولي الى تفجيرين بعبوتين ناسفتين احداها في الانبار والاخر بين محافظتي الديوانية وبابل.