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تفجير يستهدف رتلاً للتحالف الدولي أقصى جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2020-10-24T10:44:26+0000
تفجير يستهدف رتلاً للتحالف الدولي أقصى جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول يوم السبت ان تفجيرا بعبوة ناسفة محلية الصنع استهدف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، بأن التفجير لم يسفر عن اية اصابات ليواصل الرتل مسيره صوب موقعه المحدد.

وكانت فصائل شيعية مسلحة، هددت باستهداف القوات والمصالح الأمريكية بالعراق، في حال لم تنسحب امتثالاً لقرار البرلمان العراقي القاضي بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.

وصّوت البرلمان العراقي في الـ5 من يناير/كانون الثاني الماضي، بالأغلبية على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، إثر مقتل قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في قصف جوي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي.

وتتهم الولايات المتحدة كتائب "حزب الله" وفصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران بالوقوف وراء هجمات صاروخية متكررة تستهدف سفارتها الموجودة في "المنطقة الخضراء" وقواعدها العسكرية التي ينتشر فيها جنودها إلى جانب قوات التحالف الدولي الأخرى في العراق.

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