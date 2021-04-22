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جريح بتفجير يستهدف رتلاً للتحالف الدولي على سريع بابل

Category: أمـن

Date: 2021-04-22T11:46:17+0000
جريح بتفجير يستهدف رتلاً للتحالف الدولي على سريع بابل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الخميس باستهداف رتل تابع للتحالف الدولي بعبوة ناسفة في محافظة بابل.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفةً رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي أثناء مروره على طريق بابل السريع.

وأضاف المصدر أن عنصرا من افراد الشركة الامنية المتعاقدة مع التحالف أصيب بالتفجير وهو عراقي الجنسية بينما تضررت أحدى عجلات الرتل.

وتتكرر الهجمات التي تستهدف أرتال الشاحنات العراقية التي تحمل إمدادات لصالح التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، في حوادث لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنها.

لكن فصائل شيعية مقربة من إيران، وعلى رأسها كتائب حزب الله العراقي، توعدت بمهاجمة القوات والمصالح الأمريكية في حال لم تنسحب من البلاد.

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