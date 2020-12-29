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تفجير يستهدف رتلاً للتحالف الدولي جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2020-12-29T11:52:31+0000
تفجير يستهدف رتلاً للتحالف الدولي جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول يوم الثلاثاء بتعرض رتل للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الامريكية الى هجوم بقنبلة محلية الصنع جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عبوة ناسفة انفجرت مستهدفةً رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق محافظة الديوانية الدولي.

واضاف ان الانفجار حصل اثناء مرور الرتل مما نجم عن إصابة عنصر أمن عراقي على متن الرتل، وتعرض عجلة الى ضرر بسيط.

ومنذ أن اغتالت امريكا بضربة جوية عبر طائرة مسيرة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي "ابو مهدي المهندس" ورفاقهما قرب مطار بغداد الدولي في مطلع العام الحالي تزايدت الهجمات التي تستهدف مصالح الولايات المتحدة في العراق.

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