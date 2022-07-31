تفجير يستهدف دعماً لوجستياً للتحالف الدولي في محافظة عراقية وفيصل يتبناه

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، باستهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي اثناء مروره ضمن حدود محافظك صلاح الدين دون اصابات تذكر".

وفي السياق، تبنى فصيل يدعى "لواء ثأر المهندس"، العملية.

وقال في بيان، إن "مجاهديه تمكنوا من إستهداف رتل للدعم اللوجستي للإحتلال الأمريكي في محافظة صلاح الدين / سبايكر في تمام الساعة 00 : 10 صباحاً بتاريخ 31 / 7 /2022 مما ادى إلى حرق الرتل".