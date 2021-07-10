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تفجير يستهدف دعما لوجستيا للتحالف الدولي غربي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-07-10T09:16:23+0000
تفجير يستهدف دعما لوجستيا للتحالف الدولي غربي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في الأنبار، يوم السبت، باستهداف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي في المحافظة، من دون تسجيل خسائر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق السريع الدولي قرب ناحية الصقلاوية، انفجرت أثناء مرور رتل للدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي.

وبين أن التفجير لم يسفر عن أي خسائر مادية أو إصابات بشرية.

يشار إلى أن ثلاثة تفجيرات استهدفت ارتال دعم لوجستي للتحالف الدولي في ناحية الصقلاوية، يوم الثلاثاء الماضي.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن 3 عبوات ناسفة انفجرت مستهدفة ارتال الدعم اللوجستي للتحالف الدولي بالقرب من الصقلاوية في محافظة الأنبار، وتسببت بضرر في احدى اطارات الرتل، دون وقوع إصابات بشرية.

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