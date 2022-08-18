تفجير يستهدف خطاً ناقلاً للكهرباء في كركوك

شفق نيوز / أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، مباشرة كوادرها في محافظة كركوك باعادة تشييد خط ناقل للكهرباء بطاقة (132 كي في) والمعروف ببرج (26) بعد تعرضه لتفجير بعبوات ناسفة.

وقالت مديرية اعلام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الخط الناقل تفرع الحويجة لخط ملا عبدالله -شمال سامراء-الدور جهد (١٣٢ كي.في) تعرض ، اليوم الخميس، إلى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة مما تسبب بتضرر ركائز البرج المرقم (٢٦) وسقوطه على الفور تحديدا في قرية بريمة في ناحية الملتقى في محافظة كركوك".

وأضاف البيان انه "وعلى الفور وبمتابعة مباشرة من المدير العام خالد غزاي شرعت ملاكاتنا الهندسية والفنية من قسم الخطوط وبالتعاون مع القوات الأمنية والجهد الهندسي الى مكان العارض وباشرت بالعمل على اعادة تشييد البرج الساقط وتصليح القطوعات في الاسلاك بالسرعة الممكنة خدمة للصالح العام".

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي أعلنت، في وقت سابق من اليوم الخميس، إحباط تفجير برج للطاقة الكهربائية في محافظة كركوك.