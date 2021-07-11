بعد تظاهرات تطالب بالكهرباء.. تفجير يستهدف برجاً للطاقة جنوب شرقي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاحد، بأن تفجيراً استهدف برجاً للطاقة الكهربائية في منطقة النهروان جنوب شرقي العاصمة بغداد، وذلك عقب تظاهرات احتجاجية شهدتها المنطقة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة انفجرت، ظهر اليوم، برجاً لنقل الطاقة الكهربائية في منطقة النهروان جنوب شرقي بغداد".

وأوضح المصدر، أن الانفجار أدى إلى اضرار مادية كبيرة في البرج"، مشيراً إلى "انهيار البرج بشكل جزئي".

وأغلق محتجون من منطقة النهروان، صباح اليوم، جسري "ديالى والمدائن"، جنوب شرق العاصمة بغداد احتجاجآ على شحة الماء وانعدام الخدمات بينها الطاقة الكهربائية.

ويعد الجسرين طريقين حيويين يربط مناطق جنوب شرق بغداد ومحافظة واسط، بالعاصمة، ما أدى إلى زخم مروري شديد.