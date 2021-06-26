تفجير يستهدف الكوادر الهندسية لوزارة الكهرباء في كركوك

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء، يوم السبت، عن تعرض ملاكاتها لاستهداف بعبوة ناسفة أثناء محاولتهم إصلاح برج لنقل الطاقة تم تفجيره بمحافظة كركوك.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الملاكات الهندسية والفنية العاملة على اعادة نصب الابراج المدمرة على خط الشهيد عبد الله القديمة، شمال سامراء - دور (132KV) في محافظة كركوك، تعرضت لاستهداف مباشر بتفجير عبوة ناسفة وعبوة أخرى لم تنفجر، تحديدا بالقرب من قريتي زكارطة والعوادية في ناحية الرشاد ضمن محافظة كركوك".

وبينت ان الاستهداف "تسبب بأضرار جسيمة في الآليات وأعطب الكرين الخاص بنصب الابراج".