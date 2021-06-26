سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تفجير يستهدف الكوادر الهندسية لوزارة الكهرباء في كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-06-26T08:00:12+0000
تفجير يستهدف الكوادر الهندسية لوزارة الكهرباء في كركوك

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء، يوم السبت، عن تعرض ملاكاتها لاستهداف بعبوة ناسفة أثناء محاولتهم إصلاح برج لنقل الطاقة تم تفجيره بمحافظة كركوك.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الملاكات الهندسية والفنية العاملة على اعادة نصب الابراج المدمرة على خط الشهيد عبد الله القديمة، شمال سامراء - دور (132KV) في محافظة كركوك، تعرضت لاستهداف مباشر بتفجير عبوة ناسفة وعبوة أخرى لم تنفجر، تحديدا بالقرب من قريتي زكارطة والعوادية في ناحية الرشاد ضمن محافظة كركوك".

وبينت ان الاستهداف "تسبب بأضرار جسيمة في الآليات وأعطب الكرين الخاص بنصب الابراج".

related

حصيلة تفجيرات كركوك تنتهي عند 40 قتيلاً وجريحاً

Date: 2019-05-31 11:53:07
حصيلة تفجيرات كركوك تنتهي عند 40 قتيلاً وجريحاً

احباط عملية "ارهابية" بعجلة مفخخة بصاروخين في كركوك

Date: 2020-06-04 21:36:41
احباط عملية "ارهابية" بعجلة مفخخة بصاروخين في كركوك

تشديد الإجراءات الامنية في كركوك وانذار للبيشمركة في محيطها

Date: 2020-10-17 19:29:52
تشديد الإجراءات الامنية في كركوك وانذار للبيشمركة في محيطها

إحباط تفجير قرب شقق سكنية في كركوك

Date: 2021-06-02 05:01:09
إحباط تفجير قرب شقق سكنية في كركوك

اشتباك مع داعش يودي بحياة مقاتل واصابة اثنين اخرين في كركوك

Date: 2020-04-13 15:19:41
اشتباك مع داعش يودي بحياة مقاتل واصابة اثنين اخرين في كركوك

إصابة عنصرين من الحشد بصد تعرض لداعش جنوب غربي كركوك

Date: 2021-02-25 11:44:02
إصابة عنصرين من الحشد بصد تعرض لداعش جنوب غربي كركوك

الأمن النيابية: معالجة الهجمات في كركوك يتم بالتنسيق بين الجيش والبيشمركة

Date: 2021-05-06 14:36:20
الأمن النيابية: معالجة الهجمات في كركوك يتم بالتنسيق بين الجيش والبيشمركة

مجهولون يغتالون منتسباً بالحشد الشعبي في كركوك

Date: 2020-11-13 10:01:06
مجهولون يغتالون منتسباً بالحشد الشعبي في كركوك