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تفجير وسطو مسلح يستهدفان منزلين أحدهما لصيرفي جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-02-16T08:19:10+0000
تفجير وسطو مسلح يستهدفان منزلين أحدهما لصيرفي جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بتسجيل حادثين منفصلين أحدهما كان بقنبلة محلية الصنع والآخر عبارة عن سطو مسلح خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة أمام منزل صاحب صيرفة مالية بناحية أور شرقي مدينة الناصرية لتنفجر بوقت لاحق وتسببت بأضرار مادية للمنزل المستهدف".

واضاف ان "مجموعة مجهولة نفذت عملية سطو مسلح على منزل وسط مدينة الناصرية وقامت بسرقة 30 مليون دينار ومخشلات ذهبية تقدر بالملايين أيضا".

وبين المصدر، أن" الطرفين المستهدفين طلبوا الشكوى ضد الفاعلين حين التعرف عليهم ".

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