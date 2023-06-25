تفجير منزل قيد الإنشاء لأُسرة ينتمي بعض أفرادها لداعش جنوب الموصل

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأحد، أن مجهولين أقدموا على تفجير منزل قيد الإنشاء لأُسرة ينتمي بعض أفرادها إلى تنظيم داعش وذلك جنوب مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن تفجيراً بعبوة ناسفة استهدف منزلاً قيد الانشاء في ناحية القيارة جنوب الموصل.

وأضاف أن هذا المنزل يعود لشخص لديه ثلاثة أشقاء ينتمون لتنظيم داعش احدهم محكوم، مرجحاً أن تكون دوافع انتقامية تقف وراء الحادث.

هذا ولم يسفر الحادث عن اصابات أو خسائر بالأرواح.