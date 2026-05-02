تفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية قرب مقر الدعم الدبلوماسي بمطار بغداد

شفق نيوز- بغداد

نفذت القوات الأمنية، اليوم السبت، عملية إتلاف مسيطر عليها لمخلفات حربية بالقرب من مقر الدعم الدبلوماسي في مطار بغداد الدولي.

وأفاد مصدر أمني رفيع لوكالة شفق نيوز، بأن أصوات دوي الانفجار التي سُمعت في المناطق المحيطة بالمطار كانت نتيجة تفجير نظامي تحت السيطرة، مؤكداً عدم وجود أي طارئ أمني، وداعياً المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات.

ويأتي هذا الإجراء في وقت يشهد فيه مقر الدعم الدبلوماسي تشديداً أمنياً، بعد أن كان مسرحاً لهجمات سابقة بالصواريخ والطائرات المسيرة شنتها فصائل مسلحة قبل إعلان الهدنة الأخيرة بين واشنطن وطهران، مما يفسر حساسية أي أصوات انفجارات في هذه المنطقة الحيوية.