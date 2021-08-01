تفجير في خانقين وهجوم مسلح على منزل شيخ قبيلة بديالى

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، مساء الأحد، بانفجار عبوة لاصقة قرب قائممقامية خانقين، فيما هاجم مسلحون منزل شيخ قبيلة جنوب ناحية بهرز.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "عبوة لاصقة انفجرت مساء اليوم، مستهدفة سيارة المحامي (حيدر ميرزا) قرب قائممقامية قضاء خانقين، وألحق أضراراً مادية بالسيارة، دون خسائر أو إصابات بشرية".

وفي حادث آخر، هاجم مسلحون مجهولون، منزل أحد زعماء قبائل المجمع، وأطلقوا النار على منزله جنوب ناحية بهرز (٧ كم جنوب بعقوبة) ولاذوا بالفرار دون أي إصابات أو خسائر بشرية باستثناء أضرار مادية لحقت بالمنزل".

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الحادث هو "دكة عشائرية" وقوات الأمن طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته.