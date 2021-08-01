سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تفجير في خانقين وهجوم مسلح على منزل شيخ قبيلة بديالى

Category: أمـن

Date: 2021-08-01T20:39:46+0000
تفجير في خانقين وهجوم مسلح على منزل شيخ قبيلة بديالى

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، مساء الأحد، بانفجار عبوة لاصقة قرب قائممقامية خانقين، فيما هاجم مسلحون منزل شيخ قبيلة جنوب ناحية بهرز.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "عبوة لاصقة انفجرت مساء اليوم، مستهدفة سيارة المحامي (حيدر ميرزا) قرب قائممقامية قضاء خانقين، وألحق أضراراً مادية بالسيارة، دون خسائر أو إصابات بشرية".

وفي حادث آخر، هاجم مسلحون مجهولون، منزل أحد زعماء قبائل المجمع، وأطلقوا النار على منزله جنوب ناحية بهرز (٧ كم جنوب بعقوبة) ولاذوا بالفرار دون أي إصابات أو خسائر بشرية باستثناء أضرار مادية لحقت بالمنزل".

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الحادث هو "دكة عشائرية" وقوات الأمن طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته.

related

قائد عسكري يكشف نتائج عمليات ضد داعش استمرت يومين بمحيط متنازع عليها

Date: 2020-06-28 08:22:03
قائد عسكري يكشف نتائج عمليات ضد داعش استمرت يومين بمحيط متنازع عليها

القبض على عنصرين من "داعش" شاركا بهجوم خانقين

Date: 2021-02-06 10:06:47
القبض على عنصرين من "داعش" شاركا بهجوم خانقين

ارتفاع حصيلة هجوم ديالى إلى ٧ ضحايا وجرحى

Date: 2021-06-20 20:17:28
ارتفاع حصيلة هجوم ديالى إلى ٧ ضحايا وجرحى

هجوم مسلح على منزل موظف حكومي ببغداد بسبب خلاف على "وليمة"

Date: 2021-06-24 07:33:41
هجوم مسلح على منزل موظف حكومي ببغداد بسبب خلاف على "وليمة"

مقتل 6 أشخاص بانفجار مروّع وهجوم مسلح بديالى

Date: 2020-12-28 17:15:32
مقتل 6 أشخاص بانفجار مروّع وهجوم مسلح بديالى

مقتل شخص وإصابة شقيقه بهجوم مسلح بديالى

Date: 2021-02-03 19:06:06
مقتل شخص وإصابة شقيقه بهجوم مسلح بديالى

إصابة 5 مدنيين بحادث سير بين ديالى وكوردستان

Date: 2021-06-02 13:13:51
إصابة 5 مدنيين بحادث سير بين ديالى وكوردستان

هجوم لداعش يودي بحياة شرطي وإصابة آخر في ديالى

Date: 2020-10-25 18:04:52
هجوم لداعش يودي بحياة شرطي وإصابة آخر في ديالى