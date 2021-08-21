تفجير خمسة منازل مفخخة شمالي بغداد

شفق نيوز/ جرت مفارز مكافحة المتفجرات في هيئة الحشد الشعبي، السبت، خمسة منازل ومضافتين لتنظيم داعش في الطارمية شمالي بغداد.

وقال اعلام الحشد في بيان إن قوة من قيادة عمليات بغداد متمثلة باللواء 12 بالحشد الشعبي ومكافحة المتفجرات كشفت هذه المنازل التي نصبت ككمين للقوات التي تعمل لليوم الثامن على التوالي على تطهير قضاء الطارمية.

وتولت مفارز المكافحة تفجير تلك المنازل عن بعد ومن دون تسجيل أي خسائر، وفقا للبيان.

وكان تنظيم داعش قد هاجم الحشد الشعبي في وقت متأخر من ليلة أمس في قضاء الطارمية مما أسفر عن سقوط 4 ضحايا في صفوف الحشد بينهم معاون آمر اللواء 12 إضافة إلى 8 جرحى من اللواء ذاته، وفقا لما افاده مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز.